برلماني يشيد بتخصيص 100 مليون جنيه لدعم كبار السن: يعزز مشاركتهم المجتمعية

أشاد نادر الخبيري عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن، مؤكّداً أنَّها دليل على إنسانية الرئيس وإحساسه بالمواطن المصري، وخاصة كبار السن غير القادرين على العمل لتلبية احتياجاتهم.

وأوضح «الخبيري»، أنَّ الدولة تعمل على تلبية جميع احتياجات كبار السن، من خلال تحسين جودة المعيشة والخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية، وتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية لهم، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات.

وأشار النائب إلى أنَّ مناقشة مشروع قانون رعاية المسنين وإنشاء صندوق لدعم كبار السن داخل مجلس النواب، يستهدف حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.