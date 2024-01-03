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موعد ومكان جنازة والدة الملحن محمود محسن مايسترو كورال «روح الشرق»

كتب:

ضحى محمد
10:56 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
فريق كورال الشرق

فريق كورال الشرق

توفيت صباح اليوم والدة الملحن محمود محسن مايسترو كورال «روح الشرق»، على أن تشيع صلاه الجنازة من مسجد النور بالعباسية ظهر اليوم، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بفريق عمل الكورال عبر «إنستجرام».

وفاة والدة الملحن محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق

ونعى فريق كورال روح الشرق والدة الملحن الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويبدلها داراً خير من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.