موعد ومكان جنازة والدة الملحن محمود محسن مايسترو كورال «روح الشرق»

توفيت صباح اليوم والدة الملحن محمود محسن مايسترو كورال «روح الشرق»، على أن تشيع صلاه الجنازة من مسجد النور بالعباسية ظهر اليوم، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بفريق عمل الكورال عبر «إنستجرام».

وفاة والدة الملحن محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق

ونعى فريق كورال روح الشرق والدة الملحن الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويبدلها داراً خير من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.