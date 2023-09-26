اشتهروا بفن «الأكابيلا».. ماذا تعرف عن كورال «روح الشرق» الذي غنى أمام الرئيس السيسي

أصوات متناغمة مفعمة بالحماس والنشاط، تنقلك بسلاسة للماضي، بأغاني من التراث الكلاسيكي وتعود بك مرة أخرى للحاضر بموسيقى معاصرة، بفن «الأكابيلا»، وهذا ما فعله فريق كورال روح الشرق، الذي ذاع صيته عام 2020، وبدأ بـ30 طالبا على مسرح كلية الآلسن في جامعة عين شمس، حتى ذاع صيتهم ليصل أعضاء الفريق لـ600 شخص، لقوا شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم بسبب الأداء الاستثنائي والطريقة المميزة في أداء الأغاني.

حضور مميز لكورال روح الشرق

كان لفريق كورال روح الشرق، حضورا مميزا وخاصا أثناء احتفالية تكريم أوائل الخريجين، بيوم تفوق جامعات مصر باستاد جامعة قناة السويس، والذي شارك فيه طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم فريق كورال روح الشرق، العديد من الأغاني الوطينة، بدأت بـ«حلوة بلادي، مرورًا بصورة للعندليب، وصولًا لأغنية وحياة قلبي وأفراحه، لينهوا الحفل بأغنية «ايه اليوم الحلو ده، حلو المكان»، للفنان أحمد سعد وتامر حسني.

بداية انطلاقة كورال روح الشرق

يعد المايسترو محمود محسن، نقطة البداية والانطلاق لفريق كورال «روح الشرق»، حيث كان يدرب الطلاب على الغناء بمسرح جامعة عين شمس، وتضاعف عدد الفريق حتى وصل 600 موهوب، يؤدون الأغاني التراثية والشعبية دون الحاجة لتدخل موسيقي، من خلال «الأكابيلا»، وهو نوع غناء يعتمد على الأصوات البشرية فقط، من خلال تسجيل الأغاني بطريقة احترافية تخطف قلوب مستمعيها من شدة تمكنهم من اللحن.

600 شخص يغنون أغاني الست والعندليب

ويشدو كورال روح الشرق بأغاني الست أم كلثوم والعندليب، مرورًا بالأغاني المعاصرة، وينقلك الاحساس كإنك تعيش في منطقة بين الماضي والحاضر، وهو أهم ما يميزهم، فمن بين الأغاني الذين أدوها، هي (يا دنيا سمعاني أبويا وصاني)، التي ارتبطت بالشهيد أحمد المنسي.

ميدلي أغاني لـ روح الشرق

ومن بين الأغاني التي أداها فريق كورال «روح الشرق»، والتي كانت سببا في شهرتهم خاصة بين فئة الشباب، أغنية «اختياراتي مدمرة حياتي»، للفنان أحمد سعد، والتي لقيت رواجًا كبيرًا بسبب طريقتهم الاستثنائية في تحويل تلك الأغنية بأدائهم المميز لواحدة من أهم الألحان المبهجة، بخلاف العديد من الأغاني الأخرى من بينها «الغزالة رايقة، سايرينا يا دنيا، يا عروسة دوسي، الحلوة دي، لمستك نسيت الحياة، يمكن خير».

شارك كورال روح الشرق، في العديد من الاحتفالات، ومنها اليوم الوطني المصري في كلية القادة والأركان العسكرية، بحضور عدد من السفراء ووزراء الدول العربية والأجنبية، عام 2021.

وكان لفريق روح الشرق، بصمة مميزة، إذ قاموا بتأدية أغنية «ارحبوا»، على طريقتهم الخاصة وبروحهم المرحة، إحدى أغاني كأس العالم الرسمية، وهي أول أغنية صدرت ضمن سلسلة من الأغاني الخاصة بمونديال قطر.