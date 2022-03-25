«أتوبيس السعادة» في مسرح كورال روح الشرق: هنا مصنع البهجة.. «فيديو»

خصص برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، اليوم الجمعة، فقرة فنية يقدمها مسرح كورال «روح الشرق».

فكرة كورال روح الشرق

وقال «محمود»، قائد فرقة «روح الشرق»، إنه كان أحد أفراد كورال جامعة عين شمس، وبدأت فكرة كورال «روح الشرق» في 20 يناير 2020، وكان يتكون من 15 فردا، وعقب انتشار فيروس كورونا اضطروا للجلوس في المنزل وأصيبوا بإحباط الشديد.

وأضاف أنه عقب عودة الحياة لطبيعتها بشكل جزئي، تلقوا دعوة لإقامة حفلة، فشعروا بالسعادة نظرا لأنها الحفلة الأولى لهم بعد تدريب نحو شهر ونصف، ولكن الحفلة ألغيت قبل ساعات من موعدها: «كنا لابسين في كامل شياكتنا وجاهزين بس قالوا لنا الحفلة اتغلت».

وأشار إلى أنه قرر تصوير فيديو غير مرتب مع مجموعة من أفراد الفرقة، وقرروا نشره على منصات التواصل الاجتماعي، متابعا: «تاني يوم الفيديو شافه 4 ملايين شخص».

ولفت إلى أنه يحلم بأن تصبح الفرقة أكبر فرقة كورال في الوطن العربي، والغناء بأغاني مختلفة غير التي يجري عرضها على السوشيال ميديا، لكن غناء «أكابيلا» وهو أصعب أنواع الغناء، وهي الغناء دون موسيقى.

حضور منتدى الشباب «حلم واتحقق»

وأوضح أن الكورال يجري بروفات بشكل مستمر، وهذا ما خلق نوع من الصداقة وروح تعاون تنعكس في فيديوهاتهم، متابعا: «أنا مجرد ترس في ماكينة كبيرة أوي».

وأفاد بأنهم شعروا بالانبهار من منتدى شباب العالم، «حضوري المنتدى حلم من أحلام حياتي، طول ما فيه حلم بيتحقق، والحمد لله اتحقق»، لافتا إلى أنه بعد حضور الكورال للمنتدى أصبح المشاهدين ينظرون لنا بعين مختلفة: «بيشوفوا إننا بروفيشنال مش شوية شباب بيهزروا أو بيغنوا سوا».