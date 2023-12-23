محافظ المنوفية يحيل واقعة تعد على الأراضي الزراعية إلى النيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين عن واقعة تبوير وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المهد.

جاء ذلك في مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية، وكتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.

إحالة واقعة إعتداء على أرض زراعية في المنوفية

وتبين من خلال المعاينة على الطبيعة، وما أسفرت عنه اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 934 لسنة 2023 تقاعس المسؤولين والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية الجادة والفورية حيال مواطن من ناحية سمادون مركز أشمون، قام بالتعدي وتبوير قطعة أرض زراعية علي مساحة 1350م2 بالمخالفة للقانون الأمر الذي يعد إهداراً للرقعة الزراعية.

اتخاذ الإجراءات الفورية مع المخالفين

وشدد محافظ المنوفية، علي مديرية الزراعة وحماية الأراضي باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال تدارك مخالفة تبوير الأرض الزراعية وإعادتها لخصوبتها الزراعية مرة أخرى، مؤكداً حرصه على التصدي لكل أوجه الفساد التي من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية، لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي، واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.