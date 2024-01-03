ما عقوبة تزوير مستندات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؟.. قانوني يوضح
كتب:
حبيبة فرج
11:17 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
أرشيفية
قال الخبير القانوني محمود الحديدي إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظم عملية صرف كارت الخدمات المتكاملة لهم، وحدد الأوراق والشروط المطلوبة، كما تصدى لمسألة التلاعب في البيانات أو المستندات من أجل الحصول على الكارت لغير المستحقين له.
عقوبة التلاعب في البيانات
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أنه وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا في المادة رقم 49 من القانون، يعاقب كل مواطن تلاعب في البيانات المطلوبة من أجل الحصول على كارت الخدمات الاجتماعية بغير حق، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، ودفع غرامة 2000 جنيه كحد أدنى، و10 آلاف جنيه جنيه كحد أقصى، وذلك بهدف حماية حقوق ذوي الهمم.