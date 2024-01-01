15 ميزة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم.. «التضامن» توضح

يتيح كارت الخدمات المتكاملة، عددًا من المميزات لحامليه من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات، ومن بينها، مزايا خاصة بالحماية الاجتماعية، وذلك حسب ما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة في 2024

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، مزايا كارت الخدمات المتكاملة في 2024.

الميزة الأولى: الجمع بين معاشين.

الميزة الثانية: التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

الميزة الثالثة: الإعفاء من الضرائب.

الميزة الرابعة: خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

الميزة الخامسة: التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

الميزة السادسة: خصومات على الأندية الرياضية.

الميزة السابعة: الكشف المجاني في المستشفيات.

الميزة الثامنة: دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

الميزة التاسعة: الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة

الميزة العاشرة: الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

الميزة الحادية عشر: خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

الميزة الثانية عشر: الدمج في المدارس.

الميزة الثالثة عشر: الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الميزة الرابعة عشر: الحصول على سكن حكومي مناسب.

الميزة الخامسة عشر: الدمج في المعاهد والجامعات.