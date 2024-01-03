حملات نظافة وتمهيد طرق في مركزي ديروط والبداري بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات في الشوارع والأحياء للحفاظ على البيئة وإعادة الشكل الحضاري اللائق بالمحافظة، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق لتسهيل حركة المرور.

حملات نظافة في ديروط والبداري

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية لمركزي ديروط والبداري حملات نظافة ورفع كفاءة لعدد من الشوارع والميادين، وتحديدًا في مركز ومدينة ديروط بالوحدة المحلية بصنبو. حيث تم رفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، كما تم رفع كفاءة مداخل الوحدة المحلية بصنبو ومتابعة أعمال الدهانات بالمدخل. وفي شارع العمدة بشارع المركز القديم، تم استكمال تمهيد وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية باللودر والقلابات.

رفع المخلفات الصلبة

كما جرى رفع المخلفات الصلبة وكنس وشفط الأتربة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بقري مركز ومدينة البداري وذلك تحت إشراف محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة نوابهم ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والبيئة والمتابعة والمخلفات الصلبة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.