جامعة أسيوط تعتمد تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني عبر منافذ التحصيل الخارجية

أعلنت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، اعتماد تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني من المنافذ الخارجية للرسوم الدراسية المقررة على طلاب الجامعة، وساكني المدن الجامعية؛ حيث تم تحميل كافة أنواع الرسوم المقررة للقضاء على التزاحم داخل منافذ التحصيل بالجامعة.

منظومة التحصيل الإلكتروني

وأشار المنشاوي إلى أن منظومة التحصيل الإلكتروني عبر المنافذ الخارجية، تتيح للطالب دفع الرسوم الدراسية المقررة، من خلال منافذ الدفع الخارجية، وتم تنفيذ خطوات واسعة في سبيل تفعيل هذه المنظومة، وورد خطاب وزارة المالية المتضمن لاعتماد المنظومة؛ بتاريخ 2 /1 /2024.

خطة شاملة في الجامعة

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة وضعت خطة شاملة في سبيل تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني من المنافذ الخارجية، والتي تتماشى مع خطة الدولة المصرية للرقمنة، وميكنة التحصيل، والقضاء على التزاحم؛ حيث تم الانتهاء من إعداد دورة مستندية كاملة ومحكمة، طبقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك، ووفق الكتب الدورية لوزارة المالية من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشاة المالية efinance.

وعقدت جامعة أسيوط عدة اجتماعات مع لجنة وزارة المالية؛ حيث شكلت جامعة أسيوط لجنة برئاسة شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور علي حسين أحمد مدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، والسيد أحمد شعبان مدير وحدة التحصيل الإلكتروني، وشكلت وزارة المالية لجنة برئاسة جهاد أبو العزايم السويدي رئيس اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية، حيث أقرت اللجنة مشروع التحصيل المقترح بتاريخ 15/ 11/ 2023.

وتم عقد اجتماع آخر مع اللجنة المشكلة من قبل المديرية المالية بأسيوط، باعتماد رئيس الإدارة المركزية، أحمد محمد شريت مدير المديرية المالية، ورئاسة محمد فؤاد إبراهيم مدير عام الوحدات الحسابية، وأقرت اللجان صحة الدورة المستندية الخاصة بالمقترح المقدم؛ لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني من المنافذ الخارجية المتاحة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشأة المالية المتممة لعملية الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.

وأشار شوكت صابر، أنه سيتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل المنظومة، من عقد ورش عمل بالتعاون مع مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، ومديرية المالية بأسيوط للمتابعة وتدريب العاملين، وجارٍ إصدار كتيبات إرشادية للطالب، والمختصين من شئون الطلاب بالكليات، والمختصين من كافة الإدارات الخدمية بالجامعة.

وذكر الدكتور علي حسين، أن اعتماد مشروع التحصيل يتيح للطالب دفع الرسوم الدراسية المقررة من خلال منافذ الدفع الخارجية، وهي «BEE، خدماتي، أمان، وقتي، ضامن، ممكن، مصاري، سداد، إيجي باي، أموال، سمارت باي، موجا، ثقة، أوباي، ماكس باي، Geidea، كاش كول، طلقة، ماجيك باي، إكسبريس».