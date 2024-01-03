«القاهرة الإخبارية»: اغتيال «العاروري» ينذر بأزمة بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ السلطات اللبنانية بدأت فحص المباني المجاورة للمقر الذي استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، لحصر الأضرار والخسائر المادية.

وأضاف سنجاب، خلال رسالة على الهواء، أنّ هناك حالة من الاستنكار داخل المجتمع اللبناني والقوى السياسية اللبنانية، معتبرين التصعيد باغتيال صالح العاروري الذي يعتبر الأول من نوعه منذ 18 عاما، إنذار خطير لإمكانية احتدام المواجهات بين المقاومة في لبنان وإسرائيل.

وتابع أنّ الخسائر البشرية تمثلت في استشهاد 7 لبنانيين، وإصابة 13 آخرين، بسبب استهداف المبنى من مسيرة إسرائيلية أسقطت صاروخين أعلى المبنى وآخر أمامه في المنطقة الحيوية التي تعد حلقة وصل رئيسية بين شوارع الضاحية الجنوبية والعاصمة.