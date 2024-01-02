وزير خارجية أمريكا يؤجل زيارته إلى إسرائيل على خلفية عملية انفجار بيروت

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الناطقة باللغة العبرية، واسعة الانتشار في إسرائيل، عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أرجأ زيارته المقررة إلى إسرائيل، بضعة أيام، على خلفية عملية اغتيال قادة حركة «حماس» في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأسفرت عملية الاغتيال عن استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، و2 من قادة «القسام» في لبنان، وكان من المفترض أن يصل «بلينكن» إلى إسرائيل بعد غد الخميس.

أضافت الصحيفة أنه من المتوقع تأجيل الزيارة لبضعة أيام - ربما إلى الأسبوع المقبل - ولكن لم يحدد الموعد النهائي بعد.

وفي وقت سابق، زعم مسؤول أمريكي كبير في حديث مع صحيفة «واشنطن بوست» أن «إسرائيل تقف وراء عملية الاغتيال» التي لم تتحمل مسؤوليتها رسميا حتى الآن.