جامعة المنصورة تنظم ورشة عمل عن الجراحات النادرة في مركز القلب والصدر

أعلنت جامعة المنصورة تنظيم ورشة عمل لجراحات نادرة بمركز جراحة القلب والصدر، من قبل مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بالجامعة.

ورشة عمل في جامعة المنصورة

وأشارت جامعة المنصورة في بيان لها إلى أن فعاليات ورشة عمل جاءت من خلال بث حي لجراحات نادرة عن عمليات استبدال جذع الشريان الأورطي بمشاركة 200 طبيب من كادر وزارتي الصحة والتعليم العالي.

وأكد الدكتور محمد سند، نائب مدير المركز ومقرر ورشة العمل، أن الورشة تهدف إلى استخدام الأنسجة الحية والحفاظ على الصمامات الطبيعية للمرضى خلال عمليات زراعة الصمامات وتدبيس الشريان الأورطي.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات من الخارج حيث يستخدم جراحو القلب والصدر في الولايات المتحدة أحدث التقنيات، ومن خلال ورش العمل يستطيع الجراحون في المركز التعرف على هذه الخبرات المميزة ليكونوا على درجة عالية من المهارة ليستطيعوا تنفيذ إجراءات معقدة ومتخصصة غير متاحة في أماكن أخرى.

وأضاف أن ورشة العمل استضافت الدكتور سامح سعيد أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة نيويورك، وسيتم عمل بث مباشر من غرف العمليات مباشرة إلى قاعة الاجتماعات والتى يشارك بها 200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.