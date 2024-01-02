جامعة المنصورة تكرم الفائز بمسابقة القارئ الماسي بالمشروع الوطني للقراءة

أعلن المشروع الوطني للقرأة عن فوز الطالب أيمن عاطف يحيى بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة بالدقهلية بالمركز الأول في مسابقة القارئ الماسي بالمشروع الوطني القراءة.

فوز طالب بأسنان المنصورة بمسابقة القارئ الماسي

وحصل الطالب على جائزة مالية بقدر مليون جنيه مصرى بالإضافة لكأس القارئ الماسي، ولقب «القارئ الماسي»، وشهادة تقدير، من خلال فعاليات حفل تتويج الفائزين بالمشروع الوطني للقراءة في عامه الثالث 2022-2023 وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و«مؤسسة البحث العلمي» بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن حضور مراسم التكريم الدكتور ياسر لطفي عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، معربا عن سعادته بتميز الطالب أيمن عاطف يحيى وطلاب الجامعة وحصولهم على مراكز متقدمة في مختلف المسابقات، وتمثيلهم المشرف للجامعة.

وأضاف أن المشروع يساعد على اكتشاف مواهب وكفاءات جديدة من أبنائنا الطلاب، وأن هذا الفوز أظهر القدرات الثقافية لطلاب جامعة المنصورة وتفوقهم العلمى والثقافي.

وكانت مؤسسة البحث العلمي مصر - دبي أطلقت الدورة الأولى من المشروع الوطني للقراءة في مارس 2020، بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة ورفع جودة المنتج الثقافي المصري وإثراء المكتبات والمؤسسات المجتمعية والتربوية، ويستكمل المشروع هذه الرسالة في دورته الثالثة وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتحقيق الريادة الثقافية إقليمياً وعالمياً.