وظائف إدارية شاغرة في جامعة المنصورة.. الأوراق المطلوبة وشروط التقديم

أعلن مركز التطوير المهني في جامعة المنصورة عن عدد من الوظائف الشاغرة، على أن يكون التعيين عن طريق الندب الداخلي لأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري بالجامعة.

وظائف إدارية بجامعة المنصورة

وأشار مركز التطوير بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية إلى أن الظائف الشاغرة، تشمل الآتي:

- وظيفة مسؤول تدريب.

- وظيفة مسؤول توظيف وعلاقات أصحاب العمل

- وظيفة مسؤول IT.

- وظيفة مسؤول ريادة الأعمال.

- وظيفة مسؤول عمل حر.

- وظيفة مسؤول شؤون إدارية.

- وظيفة أخصائي تطوير.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة المنصورة

وحدد المركز عددًا من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل التقديم في الوظائف المذكورة في الأعلى، على أن يكون المتقدم للوظائف من العاملين الدائمين بالجامعة وهي:

- نسخة مطبوعة من السيرة الذاتية

- خطاب حافز

- بيان حالة (حديث)

موعد تقديم الأوراق الخاصة بالوظائف

وبحسب أعلان الجامعة، يتم تقديم الأوراق في مقر المركز الرئيسي بمجمع الخدمات الطلابية، ويكون آخر موعد لتسليم الأوراق المطلوبة يوم الأربعاء 31 يناير الجاري.