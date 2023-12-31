جامعة المنصورة الجديدة تبحث افتتاح كلية العلاج الطبيعي العام المقبل

أعلن الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عقد اجتماع اليوم مع مجلس الجامعة من أجل دراسة فكرة بدء الدراسة وافتتاح كلية العلاج الطبيعي في الجامعة بداية من العام المقبل 2024-2025.

مناقشة افتتاح كلية العلاج الطبيعي العام المقبل بالمنصورة الجديدة

وأكد أن المجلس ناقش عدة ملفات: دراسة فتح كلية العلاج الطبيعي بالجامعة في محافظة الدقهلية للعام الجامعي 2024 2025 إلى جانب مناقشة:

- تقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill.

- تقرير نظام معلومات الطلاب SIS.

- تقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks.

- تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT.

- تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report.

- تقرير مكتب الطلاب الوافدين.

- دليل الطلاب الوافدين.

- تقرير لجنة تحديث الخطة الاستراتيجية لجامعة المنصورة الجديدة.

- دليل الطالب بجامعة المنصورة الجديدة.

- دليل التدريب الميداني الصيفي الدليل المجمع ودليل كل كلية.

- ولائحة حوافز النشر العلمي لجامعة المنصورة الجديدة.

- بيان بالطلاب المنقطعين عن الدراسة بكل كلية، وتقرير مجمل لكل الأعذار الطبية منتصف فصل الخريف 2023.

- خطة التحول الرقمي للطلاب الجدد والقدامى، وتقارير الأداء نصف السنوية لكليات الجامعة، وتقارير الأداء نصف السنوية للإدارات العامة بالجامعة، وتقرير لجان مراجعة أعمال الجودة بكليات الجامعة، وتحديد موعد ثابت كل عام لامتحانات تحديد المستوى واللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية 1.

- تحديد مواعيد ثابتة لامتحانات التحول الرقمي لطلاب الجامعة الجدد والقدامى كل عام.