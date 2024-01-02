«الشباب والرياضة» تطلق قوافل طبية شاملة في محافظة الجيزة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والادارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بالتعاون مع اللجنة العليا للقوافل الشاملة و الجامعات المصرية، القوافل الطبية الشاملة، وتضم تخصصات «بشري – بيطري – توعية صحية»، بإجمالي 45 قافلة طبية تستهدف 300 ألف مريض بكافة محافظات الجمهورية وذلك للقرى الأكثر احتياجا وقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

اهتمام الشباب والرياضة بالقرى الأكثر احتياجا

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الوزارة بالقرى الأكثر احتياجا، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، انطلاقا من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالارتقاء والنهوض بتلك القرى، من خلال تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية 2030، موضحاً أن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة.

الارتقاء بالقرى الأكثر احتياجا

وتهدف القوافل الطبية إلى الارتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجا وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم، وإكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقي، ورفع المستوى الصحي للمواطنين ورعايتهم وتوعيتهم.

كما تم تنفيذ قافلة بقرية الحلف الشرقي مركز أطفيح بمحافظة الجيزة وشملت ( طب بشرى، توعية صحية، طب بيطري)، بالتعاون مع جامعة القاهرة حيث تم الكشف على المرضى وتجهيز الأدوية وتصنفيها وتوزيعها بالمجان، وتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات القصر العيني لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

ويقدم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والطب البيطري وطب الأسنان والتمريض، الأمومة والطفولة، والصيدلة بالجامعة في التخصصات الطبية «الباطنة- أنف وأذن- الأطفال- الرمد- النفسية- طب الأسنان- العظام- علاج طبيعي»

فيما تضمنت قوافل الطب البيطري الكشف على الحيوانات والطيور، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتطعيم الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية .

كما شملت القوافل الطبية تنفيذ حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرةَ .