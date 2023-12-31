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محافظ الجيزة: الكشف على 1435 مواطنا في قافلة طبية بمنشأة القناطر

كتب:

سلامة عامر
02:32 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
محافظ الجيزة - أرشيفية

محافظ الجيزة - أرشيفية

نظمت محافظة الجيزة قافلة طبية شاملة، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأهالي قرية بهرمس بمركز ومدينة منشأة القناطر بمقر مدرسة درويش الوراقي.

الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، إلى أن القافلة الطبية تأتي ضمن سعي المحافظة نحو تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة بالمراكز والقرى والمناطق التي بحاجة إلى تدعيم الخدمات الطبية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

واطلع محافظ الجيزة على نتائج القافلة الطبية التي تمت على مدار يوم، وتمكنت من توقيع الكشف الطبي على 1435 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك في تخصصات العظام والجلدية والباطنة والأسنان والأطفال، وإجراء تحاليل هيموجلوبين وسكر، بالإضافة إلى أنه تم عقد ندوات توعوية لمواطني قرية بهرمس بمركز ومدينة منشأة القناطر والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى توزيع شنط النظافة الشخصية.

تذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ الجيزة تنظيم العديد من القوافل العلاجية الشاملة خلال العام الجديد بالعديد من القرى والوحدات المحلية، مؤكدا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.