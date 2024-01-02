وصول 65779 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام إلى إدارات «تعليم الجيزة»

شهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تسليم 65779 تابلت للصف الأول الثانوي العام، من مخازن المديرية إلى الإدارات التعليمية بالجيزة، تمهيدا لتسليمها للطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوي العام، تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم، بتطوير العملية التعليمية وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

أكد وكيل الوزارة، في بيان، تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت، بمعرفة قسم التطوير التكنولوجي بالإدارات، ومسؤولي وحدة «IT» بالمدارس، استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.

حضر تسليم الأجهزة للإدارات التعليمية، محمد شعبان مدير إدارة الأمن، ومحمد أبوزيد مدير إدارة المخازن، ومحمد زغلول أمين المخازن.