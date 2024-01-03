«تعليم الغربية» تدشن مبادرة لتوزيع البطاطين على المستحقين

دشنت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية، مبادرة «من أجل شتاء دافئ» والتي تهدف إلى توفير ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار التكافل الاجتماعي وتحقيق المساواة بين المواطنين.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم اليوم، الأربعاء، تدشين مبادرة «من أجل شتاء دافئ» والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين المواطنين وتوفير كافة المساعدات إلى الأسر الأولى بالرعاية ودعم تلك الفئات.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أنه شهد اليوم افتتاح المعرض المقام في كفر كلا الباب الرسمية للغات، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، ضمن مبادرة «من أجل شتاء دافئ»، والتي تتم بإشراف الدكتور يسر عبد الغني، مدير عام إدارة السنطة التعليمية.

المساواة بين المواطنين

وخلال المبادرة تم توزيع الملابس الشتوية، والبطاطين لمساعدة الفئات المستهدفة من المبادرة، بهدف إضفاء جو من الألفة والمودة بين الناس، والشعور بالعطاء لتحقيق المساواة الاجتماعية بين الجميع.