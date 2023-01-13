رئيس شعبة الملابس السابق: ثقافة توزيع البطاطين على الأسر تنعش مبيعات الأسواق

قال محمود الداعور، الرئيس السابق للشعبة العامة للملابس بالغرفة التجارية محمود الداعور، إن موسم الشتاء يحرك مبيعات البطاطين والمفروشات من سجاد وكليم ومستلزمات أخرى، مثل «الدفايات» والملابس الصوفية الثقيلة.

المصري حريص على شراء البطاطين سنويا

وأضاف أن المواطن المصري حريص مع دخول موسم الشتاء على شراء البطاطين والأغطية الثقيلة، وذلك كل عام ما يخلق حالة من الرواج بالأسواق وترتفع مبيعات تجار المفروشات.

كرم المصريين وتوزيعهم للأغطية الثقيلة على الأسر

وأضاف «الداعور» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الشعب المصري بكرمه الدائم المعروف لا يزال حريصا على ثقافة التوزيع للبطاطين والمفروشات ويحافظ على مساعدة الغير خلال موسم الشتاء بتقديم الأغطية للأسر، والتي تصل في قوافل للمناطق البعيدة، مشيرا للحديث النبوي: «الخير في وفي امتي إلى يوم الدين».

لا زيادات هذا العام بالأسعار

تابع، «الموسم هذا العام شغال ومفيش غلو، ولا زيادات حتى الآن بأسعار البطاطين التي لا تزال معقولة وفي المتناول خاصةً أن الموسم شهد شراء مكثفا في بداياته خلال الشهور الأخيرة من 2022».

«الدفايات» بـ 90 جنيها والبطانية الصوف تبدأ من 200 جنيه

وأشار إلى أنَّ سعر «البطانية» يبدأ من 90 جنيها، وهي الأغطية الخفيفة التي يمكن تصنيفها على أنها «دفايات» كما جرت العادة على تسميتها، وتكفي لاستعمال شخص واحد ومصنوعة من البوليستر، فيما يبدأ سعر البطانية المصنوعة من الصوف من 200 جنيه فصاعدا، وكلاهما جيد للتدفئة «ولو تحتها ملاية».

وتابع: «حتى الظروف مأثرتش على المبيعات وفي أغطية سعرها يبدأ من 100 جنيه.. والناس هتدفا، في المناطق الصحراية يتم إعادة استعمال الأغطية الثقيلة القديمة والاستفادة منها للفرش والخيم أما الجديدة فتستخدم للتدفئة ويتغطوا بها».

بطانية صوف مخلوط «محلاوية الصنع» بـ 250 جنيه

وكشف أنَّ أسعار الأغطية الثقيلة أو البطاطين المصنوعة من الصوف المخلوط «المحلاوية الصنع» تتراوح أسعارها بين 250 و300 جنيه كحد أدنى، وهي «ممتازة في التدفئة».

كما لفت إلى تحديد المقاسات والأوزان الخاصة بالأغطية والبطاطين والمفروشات بوجه عام من سجاد وكليم وغيره، لأسعارها قائلاً، «المقاسات تحدد سعر أي خامة.. خاصة السجاد والبطاطين».