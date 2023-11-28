وكيل «تعليم كفر الشيخ» يفتتح معرض «شتاء دافئ» لتوفير ملابس مجانية للأهالي

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، معرض حياة كريمة «شتاء دافئ»، خلال المبادرة التي أطلقتها إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية بإدارة فوه التعليمية، بتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

المعرض يحتوي على ملابس مجانية

وقال وكيل الوزارة، أنّ المعرض يحتوى على ملابس مجانية، توزع على الطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية، عبارة عن «جاكيت، وشنطة، وكوتشى، وسويت شييرت بلوفرات، وزى مدرسي»، وذلك للطلاب وأسرهم بالمجان للأسر الأسد احتياجاً.

جاء ذلك بحضور عبد الله الحسيني، وكيل إدارة فوه التعليمية، ومحمد عبد المالك، مدير التعليم الإعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ورحاب صبري، رئيس قسم المشاركة المجتمعية، ومنى منيسي، مديرة المدرسة، وأحمد عطية، رئيس مجلس أمناء المدرسة، ووفاء عبد العال، مسئول المشاركة المجتمعية بالمدرسة.