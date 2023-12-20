تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض «شتاء دافئ» للطلاب الأولى بالرعاية

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بدور المجتمع المدني في مبادرة «شتاء دافئ»، التي أطلقتها المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال المحافظ، في بيان له، إن هذه المبادرة تهدف إلى توفير الملابس للأسر الأولى بالرعاية على نطاق جميع المدارس بمحافظة كفر الشيخ.

افتتاح معرض «شتاء دافئ»

وفي نفس السياق، افتتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، معرض «حياة كريمة»، تحت مسمى «شتاء دافئ»، وذلك بمشاركة فاعلة من قبل مجلس أمناء إدارة برج البرلس التعليمية.

حضر الافتتاح، إصلاح درغام، مدير إدارة برج البرلس التعليمية، ووجيهة عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وعبدالشافي الكرش، متابع المديرية.

420 قطعة ملابس

وأوضح وكيل تعليم كفر الشيخ، أن المعرض يحتوي على عدد 420 قطعة ملابس متنوعة، سيتم توزيعها على الطلاب الأولى بالرعاية بإدارة برج البرلس التعليمية.

وفي ختام الافتتاح، وجه وكيل تعليم كفر الشيخ، الشكر لكل من ربيع حسين، وصابر عامر، وأحمد غالي، وأميرة البص، وكريمة مرزة، أخصائي التربية الاجتماعية، على جهودهم في إنجاح هذا المعرض.