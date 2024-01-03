تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. «اعرف عيار 21 وصل كام»

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم الأربعاء 3-1-2024 ومنذ عدة أيام، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا، انخفاضًا بقيمة 20 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم، إذ وصل سعره إلى 3170 جنيهًا.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3623 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 سجل 2717 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 25 ألفًا و360 جنيهًا.