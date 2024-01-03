رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. «اعرف عيار 21 وصل كام»

كتب:

مارينا رؤوف
01:22 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم الأربعاء 3-1-2024 ومنذ عدة أيام، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، والشعبة العامة للذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا، انخفاضًا بقيمة 20 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم، إذ وصل سعره إلى 3170 جنيهًا.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3623 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 سجل 2717 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 25 ألفًا و360 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024 في محلات الصاغة

آخر تحديث لأسعار الذهب المحلية والعالمية.. بكم عيار 21؟

أسعار الذهب في نهاية تعاملات ثاني أيام 2024

تفسير حلم رؤية السلسلة الذهب في المنام.. بشرة خير أم نذير شؤم؟
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.