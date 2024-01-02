رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أسعار الذهب في نهاية تعاملات ثاني أيام 2024

كتب:

وليد عبد السلام
11:55 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
أسعار الذهب

أسعار الذهب

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، عن أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية التعاملات 3190 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «الوطن» أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2023 في محلات الصاغة، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات اليوم في محلات الصاغة والمجوهرات، 3190 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام التعاملات اليوم بمحلات الصاغة والمجوهرات، 3646 جنيها، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، بنهاية التعاملات في محلات الصاغة المصرية، سجل 2734 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 14 

فيما سجل جرام الذهب عيار 14 بختام التعاملات 2127 جنيها، دون الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 12

 فيما سجل جرام الذهب عيار 14 في نهاية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة والمجوهرات 1823 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب بنهاية تعاملات اليوم 25 ألفا و520 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في منتصف التعاملات.. كم يبلغ الآن؟

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-12-2023 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 28-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 23-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 22-12-2023 بعد تثبيت الفائدة
بقلم وليد عبد السلام