أسعار الذهب في نهاية تعاملات ثاني أيام 2024

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، عن أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية التعاملات 3190 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «الوطن» أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2023 في محلات الصاغة، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات اليوم في محلات الصاغة والمجوهرات، 3190 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام التعاملات اليوم بمحلات الصاغة والمجوهرات، 3646 جنيها، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، بنهاية التعاملات في محلات الصاغة المصرية، سجل 2734 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما سجل جرام الذهب عيار 14 بختام التعاملات 2127 جنيها، دون الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 12

فيما سجل جرام الذهب عيار 14 في نهاية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة والمجوهرات 1823 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب بنهاية تعاملات اليوم 25 ألفا و520 جنيهًا.