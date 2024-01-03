عيار 21 بـ3190 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار الذهب المحلية والعالمية

يتابع الكثير أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، مع بداية العام الجديد 2024، وسط توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.

أسعار الذهب المحلية

وأعلنت شعبة الذهب والمجوهرات في مصر، عن آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة والمجوهرات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 3190 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 3646 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 2734 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2127 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

وفيما يخص أسعار الذهب العالمية، فقد استقر المعدن عند 2061.59 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بشكل طفيف 0.1% إلى 2070.30 دولارًا، بحسب CNBC.

أسعار الذهب في 2023

وارتفعت أسعار الذهب العالمية، بنحو 13% في العام 2023، في أول ارتفاع سنوي لها منذ 2020، وسط توقعات أن تصل إلى مستويات قياسية في 2024 بحسب CNBC.