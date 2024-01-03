أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024 في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-1-2024، استقرارا ملحوظا في الأسواق المحلية في الصاغة، حيث سجل الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 3 آلاف و190 جنيها، وهو آخر سعر سجلته الأسعار أمس، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

جاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024، وفقًا للأسعار التي نشرتها الشعبة العامة والمشغولات الذهبية، وفي محلات الصاغة دون إضافة المصنعية، وكذلك الأسعار العالمية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء، الذي يستخدم في صناعة السبائك فقط وليس المشغولات الذهبية، 3 آلاف و646 جنيها، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب المحلية في الصاغة، عيار 18 نحو 2734 جنيهًا، بينما سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 2127 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يتم صنعه من عيار 21 في محلات الصاغة نحو 25 ألفا و520 جنيه؛ إذ يصل وزنه إلى 8 جرامات.

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا طفيفا خلال الساعات الماضية، ومنذ إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة واتجاهه لخفض أسعار الفائدة في 2024، اتجه الذهب للارتفاع بشكل كبير مقارنة بالفترة الماضية، بالرغم من الانخفاض الطفيف اليوم، وسجلت الأوقية 2061 دولارا.