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«مدبولي»: الحكومة مستمرة في بناء وحدات مشروع «سكن لكل المصريين»

كتب:

أسماء زايد
01:36 م | الأربعاء 03 يناير 2024
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أعلن  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها، في تنفيذ مشروع «سكن لكل المصريين» الذي يعمل على تلبية مطالب واحتياجات آلاف المواطنين، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. 

ووصف الدكتور مصطفى مدبولي، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع «سكن لكل المصريين» بأنه مشروع ضخم للغاية يتضمن مليون وحدة سكنية، تم وجار الانتهاء منها، بخلاف 300 ألف وحدة أخرى بديل العشوائيات تم تنفيذها، وهو ما يجعله مشروعا ذات تأثير قوي في التقليل من حدة مشكلة الإسكان.

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