مجلس الوزراء يستقبل طلاب مدرسة ضمن جولتهم لزيارة معالم العاصمة الإدارية

أجرى طلاب مدرسة النيل بمدينة 6 أكتوبر جولة لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تفقدوا مبنى مجلس الوزراء، واستمعوا لشرح واف للطلاب عن جهود الدولة في إنشاء المدن الجديدة بوجه عام؛ بهدف استيعاب الزيادة السكانية، في مجتمعات حضارية مُخططة، وتوفير فرص للعمل والاستثمار.

فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

واستمع الطلاب أيضا خلال الجولة إلى فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومخططها وأهم مكوناتها التي جرى الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، والتي تشمل الحي الحكومي، وعددًا من الأحياء السكنية، والمنطقة المركزية للأعمال التي تضم 20 برجًا، منها البرج الأيقوني، وكذا مسجد مصر، والكاتدرائية، ومدينة الفنون والثقافة، وغيرها من المشروعات المُهمة.

نقل 50 ألف موظف بالوزارات

كما استمع الطلاب إلى فكرة إنشاء شبكة الطرق التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة، وأهميتها في الإسراع بتنمية هذه المدينة، وشرح جهود الحكومة للانتقال للعمل بشكل كامل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ جرى حتى الآن نقل نحو 50 ألف موظف بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى سرد نبذة عما حصلوا عليه من تدريبات في مختلف المجالات، وكذا الخدمات المُقدمة لهم، سواء فى السكن، أو النقل والمواصلات.

وعبَّر طلاب المدرسة عن فخرهم بما شاهدوه اليوم من إنجازات للدولة المصرية، كونها تُعبِّر عن جهود كبيرة بذلت خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أنهم زاروا منذ الصباح مسجد مصر، واتجهوا بعدها إلى مبنى مجلس الوزراء، وما زالت الجولة مستمرة في معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الطلاب أن الدولة المصرية أنجزت خلال الفترة الماضية مشروعات سيكونون هم أول المستفيدين بها، مشيرين إلى أنهم لم يتصوروا حجم هذا الإنجاز إلا بما رأوه اليوم، مُتقدمين بالشكر للدولة على هذا الإنجاز الكبير المُتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة ومعالمها المختلفة.