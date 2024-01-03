محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة لمساعدة أرملة مُعيلة لتجاوز أزمتها

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بصرف إعانة مالية لإحدى السيدات، نظرا لظروفها الاجتماعية، وإعالتها لأسرتها بعد وفاة الزوج، والإنفاق على أبنائها في مراحل التعليم، وتراكم الديوان عليها.

بحث حالة سيدة مُعيلة في بني سويف

وكلف محافظ بني سويف، وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالة إحدى السيدات التي تعاني ظروف مادية ونفسية صعبة لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المادية.

لقاء أسبوعي مفتوح للمواطنين في بني سويف

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ، بصفة أسبوعية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية.

مساعدة عاجلة لسيدة في بني سويف للتيسير على أسرتها

وقرر المحافظ صرف مساعدة عاجلة للتيسير على الأسرة في تلك الظروف مع تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في دعم منزلها بالبسيط بما تحتاجه من وسائل الإعاشة من أثاث ومفروشات، ومتابعة حالة الأسرة لتوفير ما يلزم لها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية من دعم عيني ومساعدات موسمية.

حضر اللقاء: مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.