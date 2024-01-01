محافظ بني سويف يكرم الطالب الحاصل على المركز الأول عالميا في مسابقة «يوسي ماث»

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الطالب مارك نادر فتحي، لحصوله على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة «اليوسي ماث العالمية» التي أقيمت بدولة ماليزيا، وتستهدف تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات باللغة الإنجليزية، وتطوير المهارات والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية.

شهادة تقدير للطالب مارك نادر

وسلم محافظ بني سويف الطالب الأول عالميًا، شهادة تقدير، لتميزه ونبوغه العلمي، مقدمًا التهنئة لأسرة الطالب وأسرة العاملين في قطاع التعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى اعتزازه بالإنجاز والتميز الذي حققه الطالب وتفوقه على أقرانه على مستوى دول العالم في تلك المسابقة الدولية، وتمثيل محافظته ورفع علم بلده في المحافل والمنتديات العالمية.

من جانبه، قدم الدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، تهنئته للطالب «مارك» بالصف السادس الابتدائي بمدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية التابعة لإدارة تعليم بالفشن، وحصوله على المركز الأول على مستوى العالم في المسابقة.

دعم الطلاب الموهوبين في كافة المجالات

وأكد وكيل تعليم بني سويف، دعم الوزارة للطلبة الفائزين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم، موضحًا أن «يوسي ماث» برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية التي يبلغ فيها العقل ذروة تطوره ونموه في الفئة العمرية من 4 إلى 12 سنة.

جاء ذلك خلال فعاليات المعرض السنوي للعلوم والهندسة لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية ضمن المسابقة العالمية إيسف للعام 2023/2024، والذي نظمه مركز التطوير التكنولوجي بنادي الشرطة.