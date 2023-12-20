محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة مالية لسيدة وعلاج ابنتها على نفقة الدولة

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف إعانة مالية لإحدى السيدات لديها ابنة مريضة تحتاج للعلاج، وذلك عقب دراسة حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المادية وتوفير العلاج لابنتها المريضة بتليف في الكبد.

اللقاء المفتوح للمواطنين في بني سويف

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المحافظ، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية.

محافظ بني سويف يستمع لشكوى مواطنة

واستمع محافظ بني سويف لشكوى المواطنة، والتي تمر بظروف أسرية واجتماعية خاصة بعد انفصالها، وتتقاضى معاش تأميني عن والدها غير كاف، خاصة وأنها تقيم في شقة بالإيجار، فضلاً عن مرض ابنتها بتليف في الكبد، ولا تستطيع استكمال العلاج بسبب ظروفها المادية الصعبة.

تقديم مساعدة طبيةوعلاج على نفقة الدولة

ووجه المحافظ مسؤولي وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالة، وعلاجها على نفقة الدولة، مع متابعة حالة الأسرة للاطمئنان على الحالة الصحية للمريضة.