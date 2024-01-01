محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي للمسابقة العالمية «ISEF»

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المعرض السنوي للعلوم والهندسة، لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية ضمن المسابقة العالمية «ISEF» للعام 2023/2024، الذي نظمه مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التعليم بقاعة نادي الشرطة.

محافظ بني سويف يتفقد اقسام المعرض

تفقد محافظ بني سويف أقسام المعرض، الذي ضم مجموعة من المشروعات لطلاب المرحلتين «إعدادي وثانوي» في المجالات العلمية والبحثية المتنوعة، إذ بلغ إجمالي المشروعات 52 مشروعًا، في مجالات: الهندسة البيئية، العلوم الطبية، البرمجة، الأنظمة المدمجة، الهندسة الطبية، الطاقات الفيزيائية، الطاقة الكيميائية.

أفكار المشروعات البحثية بالمعرض

وناقش المحافظ مع الطلاب أفكار مشاريعهم البحثية وطرق التصميم، وكيفية عملها ومدى إمكانية تنفيذ هذه المشروعات والأفكار على أرض الواقع، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا في شتى المجالات، ومساعدتهم في النهوض بمستواهم للمساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية ولرفع اسم مصر في كافة المحافل العالمية.

تفاصيل معارض المسابقة العالمية ISEF

من جانبه، أوضح وكيل تعليم بني سويف الدكتور محمد عبد التواب، أنه جرى إقامة المعارض التمهيدية على مستوى الإدارات بواقع 297 مشروعًا لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية وتم تصعيد 52مشروعًا للمشاركة في المعرض المحلي للمحافظة، تأهل منها أفضل 15 مشروعًا للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية، إذ أشرف على اختيار المشروعات الفائزة لجنة تحكيم ضمت نخبة من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة ورؤساء الأقسام والمنسقين ومجموعة العمل للبحث العلمي.