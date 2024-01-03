الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى الروبوتات في الحرب على غزة.. تتحرك كأنها جيش

ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي، يواصل خططه الخداعية، خلال حربه التي يشنها على قطاع غزة، والمستمرة منذ يوم 7 أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، لتدخل يومها الـ89، منذ عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

«روبوتات تصدر أصوات الآليات والدبابات مصحوبة بأصوات إطلاق نار»، هكذا نقلت شبكة «قدس» الإخبارية، تصريحات أحد قيادات الفصائل الفلسطينية، والتي كشف خلالها عن آخر خدع العدو في الحرب الدائرة حاليا للإيقاع بقادة الفصائل الفلسطينية.

ولم يوضح قادة الفصائل الفلسطينية، ما إذا كانت الروبوتات المستخدمة حاليا في الحرب الدائرة روبوتات حديثة يتم استخدامها للمرة الأولى، أم أنها ضمن الروبوتات الحربية التي سبق واستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

روبوتات تستخدمها إسرائيل في حرب غزة

لم يكن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لعناصر غير بشرية في حربه ضد غزة، والتي كشف عنها قيادة حماس بعد اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، هو الأول من نوعه، حيث استخدم العدوان الروبوتات في عمليات سابقة.

«جاكوار»، هكذا كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2021، النقاب عن سلاح متقدم يقوم باستخدامه في ساحات المعارك، وهو روبوت عسكري متقدم يمكنه أن يحل محل البشر على الحدود.

يمتلك الروبوت «جاكوار» المقدرة على القيادة الذاتية إلى وجهة محددة، وتحديد العقبات وتجاوزها باستخدام أجهزة الاستشعار ونظام القيادة المتقدم، كما أنه يستطيع أن يشحن نفسه ذاتيا دون تدخل بشري.

ما هي الروبوتات التي يستخدمها جيش الاحتلال في حربه؟

«ثوري»، هكذا أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي وصناعات الطيران الإسرائيلية (IAI) اللقب على هذا الاختراع، حيث أنه يعد الروبوت المستقل من ضمن أوائل الروبوتات من نوعها في العالم، وهو قادر على استبدال الجنود على الحدود.

تم تجهيز الروبوت «جاكوار» بمدفع رشاش MAG عيار 7.62 ملم، والذي يعمل أثناء الوقوف وأثناء الحركة، يستخدم الروبوت أيضًا كاميرات عالية الدقة وأجهزة إرسال ومصابيح أمامية قوية ونظام مخاطبة عامة يتم التحكم فيه عن بعد، وفي حالة وقوعها في أيدي العدو، لديها القدرة على التدمير الذاتي.

عشرات من أجهزة الاستشعار، ونظام قيادة آلي، وقدرات إطلاق نار متقدمة، ونظام مخاطبة عامة (PA)، يمتلكها الروبوت جاكوار، كما أن لديه القدرة على تقليل تعرض جيش الاحتلال للخطر، ومنع المخاطر على حياته أثناء المواجهات العنيفة.

روبوت تعقب استخدمه جيش الاحتلال لرسم خرائط الأنفاق

وبعد اندلاع حرب غزة الجارية التي بدأت يوم 7 أكتوبر من العام الماضي، قام جيش الاحتلال باستخدام روبوتات رسم الخرائط، خلال شن حربًا على أنفاق حماس.

في 17 نوفمبر الماضي، نقلت وكالة «رويترز» عن عدم اعتماد جيش الاحتلال في رسم خرائط للمخابئ ومنافذ الوصول والأنفاق التي يقول الجانبان إنها تمتد لمئات الكيلومترات تحت غزة، الذخائر فقط، بل اعتمدوا على روبوتات التعقب وغيرها من التقنيات التي تعمل عن بعد، خلال إحدى العمليات لتحديد موقع ما وصفوه بـ «أنه مدخل نفق لحركة حماس تحت مستشفى تم إخلاؤه في شمال غزة» حينها.