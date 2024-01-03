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الجيش الإسرائيلي يُرسل منشورات تحذيرية لسكان غزة.. «اتركوا منازلكم»

كتب:

ندى قطب
01:13 م | الأربعاء 03 يناير 2024
غزة

غزة

يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أساليب التهديد ضد أهالي غزة، في مواصلة عمليات الإبادة الجماعية، وذلك من خلال إرسال تحذيرات بالابتعاد عن مناطق محددة باعتبارها باتت منطقة قتالية، وستشهد عمليات قتال غاشمة جديدة بها، وذلك في منشور يوزع على أهالي غزة، داخل الأحياء والمناطق أدرجت ضمن مناطق الخطر، في اليوم الـ89 لانطلاق الحرب على غزة. 

رسالة جديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع

منشورات تهديد موزعة على أهالي أحياء فلسطينية داخل غزة، ومنها حي الشهداء، لنقل الأهالي إلى منطقة دير البلح، التي يوجد بها عدد من المآوى، لكن المفارقة في الأمر أن الأحياء المذكورة باعتبارها آمنة تأتي ضمن المناطق المستهدفة من جيش الاحتلال الاسرائيلي.

نص الرسالة التي نشرها الصحفي الفلسطيني المعروف صالح الجغرافي، المهتم برصد جميع الأحداث التي تشهدها غزة منذ بداية الحرب، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حمل أكثر من اسم لمناطق باتت تشكل خطرًا على أهالي غزة بالوقت الحالي، وعلق الجفراوي قائلا: «صباح المنشورات والتحذيرات الجديدة، إلى المتواجدين في بلوك 2348 في حي الشهداء، بلوكات 2325 في حي عين جالوت والفاروق، بلوك 662 في حي السلام، بلوك 2322 في حي اليرموك، بلوك 2324 في حي بيسان، بلوك 2326 في حي الشهداء، المنطقة التي تتواجدون بها تعتبر منطقة قتال خطيرة».

«قد أعذر من أنذر»

وشمل المنشور الذي وصل لأهالي قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مناشدة بالانتقال إلى دير البلح داخل القطاع، باعتبارها منطقة أمنة، رغم كونه طالها القصف أيضا على مدار أيام الحرب، وتابع صالح الجغرافي: «جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشدة في أماكن سكنكم، من أجل سلامتكم، الجيش يناشدكم بالإخلاء الفوري من هذه المنطقة والتوجه إلى المآوي المعروفة في دير البلح، وقد أعذر من أنذر».

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