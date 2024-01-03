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أول تعليق من رئيس الموساد الإسرائيلي على اغتيال العاروري.. تهديد للجميع

كتب:

ماريان سعيد
04:45 م | الأربعاء 03 يناير 2024
صالح العاروري

صالح العاروري

قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، دافيد بارنيا، إن "كل أم عربية عليها أن تعرف أنه لو كان ابنها مشاركا في مجزرة 7 أكتوبر فإنه سيقتل"، في تعليقه على اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، في بيروت مساء أمس في إشارة إلى هجوم حماس المباغت على إسرائيل قبل نحو 3 أشهر.

رئيس الموساد: نحن في خضم حرب

وقال في تصريحات على هامش جنازة الرئيس الأسبق للجهاز تسفي زامير، "حتى اليوم، نحن في خضم حرب"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية (كان).

وكانت لبنان وحزب الله وحركة حماس أعلنوا اغتيال العاروري إثر غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على مكتب لحماس بالضاحية الجنوبية في بيروت، وولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة صراحة، لكن جيشها أكد استعداده "لكل السيناريوهات" بعد مقتل العاروري.

واعتبر حزب الله اغتيال العاروري "اعتداء خطيرا على لبنان"، وقال إنه "لن يمر أبدا من دون رد وعقاب". كما أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن الحركة "لن تهزم أبدا" بعد اغتيال القيادي البارز.

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بقلم ماريان سعيد