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مراسل «القاهرة الإخبارية»: أزمة وشيكة في «أم درمان» السودانية بسبب انقطاع المياه

كتب:

هانى حسن
03:04 م | الأربعاء 03 يناير 2024
عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان

عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، إنّ البلاد تشهد أزمة منذ 4 أيام، في ظل انقطاع خدمات المياه تماما بعدد كبير من المناطق بشمال أم درمان.

وأضاف الجندي، خلال جولة المراسلين، أنّ خدمات المياه تضررت بشكل كبير للغاية، حيث نزل عدد كبير جدا من السكان إلى مجرى نهر النيل لجلب المياه.

وتابع أنّ المواطنين يجلبون المياه بصعوبة شديدة في ظل انقطاع المياه لمدة 4 أيام ومع نفاذ مخزون المياه لدى المواطنين بدأت المشكلة تزداد.

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بقلم هانى حسن