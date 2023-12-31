ميليشيا الدعم السريع تقصف قاعدة وادي سيدنا في «أم درمان» كتب: منتصر سليمان 09:52 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023 السودان أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بأن ميليشيا الدعم السريع قصفت قاعدة وادي سيدنا في منطقة أم درمان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صلاح حليمة: ميليشيات الدعم السريع تسيطر على 7 ولايات في السودان مساعد وزير الخارجية الأسبق يبرز ثوابت موقف مصر من أزمة السودان أستاذ علوم سياسية: مصر تعتبر السودان عمقا استراتيجيا لها حزب المصريين: جهود مصر تجاه طلابها في السودان تؤكد قدرة الدولة جيبوتي تبلغ السودان بعدم تمكن «حميدتي» من المشاركة في لقاء مع «البرهان» غدا السودان الوضع فى السودان اخبار السودان أم درمان بقلم منتصر سليمان