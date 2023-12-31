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ميليشيا الدعم السريع تقصف قاعدة وادي سيدنا في «أم درمان»

كتب:

منتصر سليمان
09:52 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
السودان

السودان

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بأن ميليشيا الدعم السريع قصفت قاعدة وادي سيدنا في منطقة أم درمان.

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بقلم منتصر سليمان