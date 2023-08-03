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«القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع غرب أم درمان

كتب:

هانى حسن
01:13 م | الخميس 03 أغسطس 2023
الجيش السوداني

الجيش السوداني

أفاد عثمان الجندي، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من أم درمان، اليوم، بأنّ الجيش السوداني يقصف مواقع وارتكازات للدعم السريع بمنطقة المويلح غرب أم درمان.

وفى وقت سابق، قال «الجندي»، إنّ هناك قصفًا مدفعيًا متبادلًا بين الجيش السوداني والدعم السريع، وسط مدينة أم درمان.

وأضاف أنّ هناك معارك ضارية بالعاصمة الخرطوم، لافتًا إلى وجود اشتباكات بولاية شمال كردفان وولاية دارفور بين الحين والآخر. 

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بقلم هانى حسن