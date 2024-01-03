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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

السيسي يهنئ رئيس الكونغو بإعادة انتخابه لفترة جديدة: حريصون على استمرار التعاون

كتب:

محمد أبو عمرة
02:59 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، أعرب خلاله عن اعتزاز الكونغو العميق بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع مصر، كما وجّه الشكر لمصر على الدعم اللوجيستي الذي قدمته لإجراء العملية الانتخابية في الكونغو، والذي يعكس الدور المصري المستمر في مساندة أشقائها الأفارقة.

من جانبه، وجّه الرئيس التهنئة للرئيس الكونغولي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربا عن حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الموضوعات والمجالات المشتركة، بما يحقق مصالح الشعبين والقارة الأفريقية.

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