وزير الرياضة: دعم الرئيس السيسي لمشروع «كابيتانو مصر» منذ البداية حقق النجاحات.. وزاد من طموح المواهب (حوار)

وزارة الشباب والرياضة هى أحد الشركاء الأساسيين بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى ظهور مشروع كابيتانو مصر للنور، من أجل اكتشاف المواهب الكروية وتوفير فرصة لها من أجل تنمية موهبتها وقضاء فترات معايشة مع الأندية الأوروبية، وحرصت «الوطن» على إجراء حوار مطول مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعد انتهاء الموسم الثانى للمشروع ومشاركة أعداد كبيرة فيه.

فى البداية ما تقييمك للمشروع بشكل عام بعد انتهاء الموسم الثانى؟

- برنامج كابيتانو مصر منذ موسمه الأول وأنا وصفته بأنه مشروع قومى مجتمعى تحالفت فيه المؤسسات الوطنية للبحث عن المواهب الكروية، فهو مبادرة رائدة تحظى برعاية ودعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وتهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الكروية الواعدة فى مصر، وفرصة كبيرة للشباب الطامح والموهوب.

ما تعليقك على الدعم الكبير الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشروع؟

- بكل تأكيد برنامج كابيتانو مصر حقق حالة من الطموح لأن اللاعبين شاهدوا الرئيس السيسى وهو يتحدث فى الكرة، وهذا دافع معنوى كبير لهم، فى ظل وجود نموذج كروى مشرف، وهو محمد صلاح قائد منتخب مصر والمحترف بصفوف ليفربول، لاسيما أن الحالة التى حققها من نجاحات كبيرة ووصوله إلى أنه من أفضل لاعبى العالم، أصبحت كل أسرة تتمنى أن يكون لديها محمد صلاح.

هدفنا وجود أكثر من «صلاح» فى سماء الكرة العالمية

هل يتيح مشروع كابيتانو مصر فرصة لظهور محمد صلاح جديد فى الكرة المصرية؟

- بالطبع مشروع كابيتانو مصر يحتضن كافة المواهب فى المدن والقرى والنجوع بدون تمييز أو وساطة، وبمشاركة من خبراء كرة القدم السابقين، والمشروع له استدامة طويلة، بالتعاون مع شريك النجاح الشركة المتحدة وهى شركة وطنية لم تتأخر فى دعم المشروع مع وزارة الشباب والرياضة حتى يظهر بأفضل صورة ممكنة.

وما أبرز مزايا المشروع من وجهة نظرك؟

- كما ذكرت لك أبرز ميزة أن مشروع كابيتانو مصر يبحث عن المواهب داخل كل بيت وهذا يدل على المشاركة المجتمعية، ويصل إلى مختلف القرى، والأسرة المصرية أصبحت تحت النظر، وينتقى الأبطال من خلال كابيتانو الذى أصبح دراما ورياضة فى وقت واحد وهذا ما ظهر بوضوح خلال أول موسمين من عمر المشروع.

ما الطموحات من المشروع فى المواسم المقبلة؟

- سنتوسع بشكل أكبر فى عدد المحافظات، وصولاً لكافة مناطق الجمهورية، والعمل معاً على صقل المهارات، حتى نرى أبناءنا فى أوروبا ويصبح هناك أكثر من محمد صلاح، فى كرة القدم المصرية، فضلاً عن أن البرنامج جزء من الجهود المبذولة لتطوير القطاع الرياضى فى مصر، ونجاحه بفضل اهتمام ودعم القيادة السياسية، التى حرصت على توفير مقومات رياضية هائلة فى مصر.

نعمل على اكتشاف المواهب وتوفير فرصة لها لتنمية مهاراتها وقضاء فترات معايشة مع الأندية الأوروبية

كيف يسير العمل داخل منظومة كابيتانو مصر؟

- نعمل من خلال كابيتانو مصر للوصول إلى منصة متكاملة تسهل عملية اكتشاف هذه المواهب وتمكنها من الوصول إلى الأضواء، وهو ما حققه المشروع الذى يُعد المنصة الأكبر فى اكتشاف المواهب، ونهدف إلى توفير بيئة متكاملة ومناسبة للشباب الموهوب، حيث يتم توفير التدريبات والأدوات الرياضية المتطورة، بالإضافة إلى الدعم الفنى والتقنى اللازم لتلك المواهب.

هل ترى أن المشروع يعكس حلم بناء جيل رياضى جديد بالكرة المصرية؟

- بكل تأكيد نواصل العمل بقوة من أجل نجاح المشروع لأهميته فى بناء جيل رياضى متميز يُفيد الكرة المصرية فى مرحلة الناشئين، والوزارة ملتزمة بدعم هذا المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد ممكن من المواهب الكروية فى كافة أنحاء الجمهورية، ويعتبر مشروع كابيتانو مصر هو إحدى آليات الدولة المصرية من أجل اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم.

وماذا تقدم وزارة الشباب والرياضة لتطوير المشروع؟

- وزارة الشباب والرياضة استعانت بمجموعة من القامات الرياضية طوال مراحل تنفيذ المشروع، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبرنامج فى نسخته الأولى كما ذكرت من قبل، كان لها بالغ الأثر فى التأكيد على أهمية المشروع، وحث اللاعبين وأولياء الأمور على المشاركة بقوة فى المشروع، الذى يأتى فى إطار مشروعات تطوير الرياضة المصرية، وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتطوير الشامل من خلال الالتقاء بالمواهب المصرية فى جميع الفروع والمحافظات.

كيف ترى مشروع كابيتانو مصر فى المواسم المقبلة؟

- كابيتانو مصر من برامج الدعم والرعاية التى تنفذها الوزارة لاكتشاف ورعاية اللاعبين الموهوبين وضمهم فى حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نواة للمنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب، ونؤكد على الدور القومى الذى تقوم به الوزارة فى اكتشاف المواهب من خلال فكر علمى وتطبيقى، ورؤية كبيرة لاكتشاف المزيد من الموهوبين وزيادة عدد المحترفين المصريين.

ما أهداف المشروع الرئيسية وطرق التطوير المنتظرة؟

- يمر مشروع كابيتانو مصر بمراحل، وخطط المشروع تتم من خلال برامج انتقاء وبرامج تدريب عالمية، ومن ثم خبراء تسويق محلى ودولى، وكذلك تدريبات لصقل المهارات وتطوير المستوى الفنى والبدنى من خلال قياسات طبية وبدنية على أيدى خبراء ومدربين أجانب، وهدفه دائماً توفير بيئة متكاملة ومناسبة للشباب الموهوب، من خلال توفير التدريبات والأدوات الرياضية المتطورة، بالإضافة إلى الدعم الفنى والتقنى اللازم لتلك المواهب، وسنعمل على توجيهها وتوفير الفرص المناسبة لتحقيق طموحاتها الرياضية، ذات أهمية قصوى لدينا.

رسالة أخيرة

أنا متفائل ولدىّ ثقة كبيرة فى أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية فى عملية اكتشاف المواهب الكروية فى مصر، من خلال بناء جيل رياضى متميز يُفيد الكرة المصرية فى مرحلة الناشئين، والوزارة ملتزمة بتعاون مثمر ووطنى مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدعم هذا المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد ممكن من المواهب الكروية فى كافة أنحاء الجمهورية.