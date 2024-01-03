«خارجية فلسطين»: اغتيال العاروري محاولة من إسرائيل للتغطية على فشلها في حرب غزة

علقت وزارة الخارجية الفلسطينية، على واقعة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بأنه «تصعيد خطير» يظهر فشلها في حرب غزة.

الخارجية الفلسطينية: الواقعة تعد تصعيدا إسرائيليا خطيرا

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الواقعة تعد تصعيدا إسرائيليا خطيرا لتهدئة الشارع الإسرائيلي واستعادة صورة إسرائيل الخارجية وقدراتها العملياتية للوصول إلى كل مكان من جهة أخرى، لكنه في الوقت نفسه محاولة «للتغطية على الفشل» في تحقيق أهدافها المعلنة في حربها على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن العملية محاولة لإعطاء انطباع باستعادتها جزءًا من ردعها العسكري الاستخباراتي، وقدرتها على المساس بالقيادات الفلسطينية والوصول إليهم أينما تواجدوا.

في سياق منفصل، أعربت الخارجية الفلسطينية عن ارتياحها من موقف الخارجية الأمريكية تجاه الدعوات التحريضية التي يطلقها أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم الداعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.