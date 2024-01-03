محافظ بني سويف يوجه بتحديد المسارات المثلى للقطار الكهربائي لتغذية المحطات بالخدمات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتضافر الجهود لتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ المشروع القومي للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع خط «أكتوبر - أبوسمبل»، والذي يمر بالطريق الصحراوي الغربي.

اجتماع تنسيقي لمناقشة إجراءات ترفيق محطات مشروع القطار الكهربائي السريع

وفي هذا السياق عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا، تنسيقيًا، بشأن توفير كل البيانات والمعلومات والخرائط الخاصة بشبكات المرافق الحالية والمستقبلية، لدراسة وتنفيذ الإجراءات اللازمة، لترفيق محطات مشروع القطار الكهربائي السريع بنطاق المحافظة، والذي تنفذه الهيئة القومة للأنفاق ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية وفي إطار رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إزالة أي تعارضات

ووجه السكرتير العام، الجهات التنفيذية وفروع شركات المرافق المختلفة بالمحافظة، بسرعة إزالة أي تعارضات إن وُجدت، وتحديد المسارات المثلى لتغذية محطات القطار بالخدمات والمرافق اللازمة، مكلفًا فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بموافاة هيئة الطرق بكل مطالبها وملاحظاتها، لسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لترفيق المحطات.

أهمية القطار الكهربائي السريع

من جانبه أشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لأهمية المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة، وتحقيق تنمية زراعية وعمرانية، وخلق وادي جديد يمر بداخله محور مروري متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي الجاري تطويره، فضلًا عن ربط المناطق الصناعية والزراعية الحديثة مناطق الإنتاج، بالمواني البحرية، وربط المناطق السياحية على طول الخط.

مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

وخلال الاجتماع تم استعراض مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، والذي يبدأ من حدائق أكتوبر حتى أبو سمبل أسوان، مرورًا بمحافظات الصعد، بطول 1100كم ليشمل 36محطة، باستخدام قطارات حديثة تتنوع بين قطارات سريعة بسرعة تصل إلى 250 كم/ساعة، وقطارات إقليمية تصل إلى 160 كم/ ساعة، وجرارات بضائع تصل سرعتها إلى 120 كم/ساعة.