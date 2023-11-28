انفجارات بأوديسا جنوب أوكرانيا.. وروسيا تسيطر على مواقع في باخموت

أعلنت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجارات في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الانفجارات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 مسيرات أوكرانية وقذيفتين من طراز «هيمارس» الأمريكية في عدة مناطق بمقاطعات «لوجانسك-دونيتسك-زابوريجيا-خيرسون»، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

إصابة 5 أشخاص جراء قصف أوكراني على دونيتسك

وفي وقت سابق، أصيب 5 أشخاص، جراء قصف أوكراني على منطقة كويبيشيفسكي بـ«مقاطعة دونيتسك»، باستخدام 36 صاروخا من نظام الصواريخ متعدد الانطلاق.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية في منطقة أرتيوموفسك «باخموت» شرق أوكرانيا، مشيرة في بيان، إلى صد 3 هجمات للعدو، واستهدفت القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية بـ«مقاطعة دونيتسك».

الخسائر الأوكرانية نحو 135 جنديا بـ دونيتسك

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن الخسائر الأوكرانية بلغت نحو 135 جنديا، بالإضافة إلى 3 شاحنات صغيرة، فيما أشار مصدر مطلع لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى تصميم مسيرات صغيرة مخصصة ليتم تحميلها على المقاتلة «سو 57» من الجيل الخامس.

بدوره، أوضح اللفتنانت كولونيل الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، على قناته بـ«يوتيوب»، أن روسيا ستنتصر في الأزمة الأوكرانية، بسبب عدم اعتماد «موسكو» على دول أخرى سياسيا وعسكريا وماليا.

وفي سياق متصل، قالت نقلت صحيفة «أوكراينسكا برافدا» الأوكرانية عن مصادر، قولها إنه تم تشخيص إصابة العديد من موظفي مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية بتسمم بالمعادن الثقيلة، وجميع المصابين يخضعون للعلاج، فيما قالت وسائل إعلام أوكرانية إن من بين المصابين، ماريانا بودانوف زوجة رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تعرضت للتسمم بالمعادن الثقيلة، وهي في المستشفى.

بدورها، قالت شركة «أدميرالتي شيبياردز»، إن سيكون هناك حفل رسمي، اليوم، لرفع علم البحرية الروسية على الغواصة«ماجايسك بروجيكت 636» العاملة بالديزل والكهرباء التي ستنضم إلى الأسطول الروسي.

جرين تدهو «واشنطن» بإيقاف تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا

وفي الولايات المتحدة، طالبت عضو الكونجرس، الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، «واشنطن» بإيقاف تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا والتركيز على المشاكل الداخلية، وقالت عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، أوكرانيا ليست الولاية الـ51.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا «مالليجيونج 1»، لا يعني تسليح الفضاء الخارجي، داعيا جميع دول العالم إلى قبول الالتزامات بألا تكون أول من ينشر أسلحة في الفضاء، بما فيها «بيونج يانج».