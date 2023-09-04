آخر أخبار أوكرانيا وروسيا.. مقتل مدني وإصابة 5 أشخاص في هجمات على خيرسون

أعلن أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية في إقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، صباح اليوم الاثنين، عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل، جراء تعرض المنطقة لـ57 هجومًا من قبل القوات الروسية خلال الليلة الماضية، وذلك ضمن إفادة عن آخر المستجدات على الأرض في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا

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ووفقًا لتصريح بروكودين، الذي نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية، في استعراضها لتغطية الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، فإن هذه الهجمات شملت إطلاق 271 قذيفة من الهاون والمدفعية، بالإضافة إلى صواريخ جراد واستخدام طائرات دون طيار ومروحيات عسكرية، كما تم استهداف مناطق سكنية في ناحية خيرسون، ومبنى مزرعة دواجن في ناحية مدينة بيريسلاف، بالإضافة إلى مبانٍ إدارية ومؤسسات تعليمية وشركة في خيرسون، وأسفرت هذه الهجمات عن وفاة مدني وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل.

ضربات جوية على منطقة أوديسا

من جهة أخرى، شنت القوات الروسية ضربات جوية على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وبالتحديد في محيط مدينة إسماعيل على نهر الدانوب، حسبما أعلن الحاكم المحلي أوليج كبير اليوم الاثنين، وأشار إلى أنّ القوات الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 طائرة مسيّرة خلال هذه الهجمات