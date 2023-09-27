أوكرانيا تعلن تطوير أسطول المسيرات البحرية.. وروسيا تجهز سلاحا للرد

تشهد الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا، حيث بدأت كييف الاعتماد على المسيرات البحرية لمواصلة الاستهداف المتكرر للأسطول الروسي في مناطق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

موسكو تجري تدريبات على الأسطول الشمالي

وفي ردها على تلك الخطوة الأوكرانية، أجرت موسكو تدريبات على الأسطول الشمالي ببحر سيبيريا الشرقي قامت خلالها بمحاكاة التصدي لزوارق مسيرة معادية، وفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

البحرية الروسية اختبرت خلال التدريبات زورق المشروع 12418 الذي يصنف ضمن زوارق الصواريخ الموجهة في استراتيجية عسكرية جديدة تتبعها من أجل مواجهة القوارب والزوارق المسيرة بعد أن تسببت في أضرار بالغة.

أنظمة خاصة بالتشويش

الزورق الروسي الجديد يمتلك أنظمة خاصة بالتشويش ورادار لكشف الأهداف الجوية والبحرية ونظام تحكم في المدفعية وأنظمة حماية إلكترونية، ويمكنه تدمير المسيرات البحرية وسفن النقل والإنزال.

وتسعى موسكو إلى إحباط أهداف كييف التي تمضي بخطى ثابتة في استخدام المسيرات البحرية من أجل استهداف السفن والقواعد والأهداف البحرية الروسية.