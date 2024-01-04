فرصة طلاب «أولى وتانية ثانوي» الأخيرة لتدقيق ومراجعة البيانات اليوم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بسرعة الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، وتدقيق البيانات الأساسية ومراجعتها، قبل غلق الموقع الإلكتروني، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي

وأكدت الوزارة، أنه يمكن لطلاب «أولى وتانية ثانوي»، تدقيق البيانات ومراجعتها عبر هذا الرابط، من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، وجميع البيانات «اللغة الأولى- اللغة الثانية -الشعبة- التخصص- طلاب الدمج بالتعليم- طلاب المنازل».

ووجهت المدارس الثانوية، تعليمات مهمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، لتسجيل الاستمارة الإلكترونية وتدقيق البيانات، وهي كالتالي:

- آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي اليوم الخميس.

- استمارة الصف الأول والثاني الثانوي، استمارة مراجعة بيانات فقط.

- يدخل الطالب الدخول على الاستمارة ويراجع بياناته، ويستكمل البيانات الناقصة بدون إدخال صورة، ثم الضغط على إرسال.

- وفي حالة وجود خطأ في أي بيان، عليه التوجه إلى مسئول الإحصاء بالمدرسة لتصحيح الخطأ قبل الضغط.

- طباعة الاستمارة غير مطلوبة.