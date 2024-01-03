لطلاب «أولى وتانية ثانوي».. تفاصيل ومواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول

تستعد المدارس الثانوية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، 11 يناير 2024 وفقا للمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم، والجداول المعتمدة رسميا من المديريات التعليمية، حيث تُعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدارس المتصلة بالإنترنت، وورقيا لطلاب المنازل والدمج والطلاب الذين لم يتسلموا التابلت والمدارس غير المتصلة بالإنترنت.

مواصفات امتحانات أولي وتانية ثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، وشكل ونوع الأسئلة والتي تتضمن 85% منها اختيار من متعدد و15% مقالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، رابط مواصفات الورقة الامتحانية للتعليم العام لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المواد الدراسية ويستطيع الطالب التعرف على المواصفات لمعرفة تفاصيل وشكل الامتحانات في جميع المواد، كما يلي.

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور».

- بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج.