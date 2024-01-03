توقيع عقود تسليم 8 أراض بالمحلة لإقامة مشروع للغزل والنسيج في المحلة

وقع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية عقود تسليم 8 قطع أراضي بإجمالي مساحة 7613.43 متر مربع بالمنطقة الصناعية المتطورة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية «المنطقة الصناعية الثانية» التابعة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بنظام حق الانتفاع لإحدى الشركات الصناعية لإقامة مشروع صناعي في مجال الغزل والنسيج.

تجديد التعاقد مع إحدى الشركات اللوجستية لتصدير 200 ألف طن فوسفات

وفي إطار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بزيادة مصادر الدخل القومي من خلال زيادة الصادرات المصرية، جدد الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التعاقد مع إحدى الشركات اللوجيستية لتصدير 200 ألف طن فوسفات من ميناء ابو طرطور التابع للجهاز التنفيذي.

جدير بالذكر أن ميناء أبو طرطور يتبع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وهو ميناء تعديني متخصص في تصدير الفوسفات بمعدلات عالية ويشتمل علي رصيف بغاطس 14 متر يسمح بدخول سفن حتي حمولة 65 ألف طن.