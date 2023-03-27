إعلان سنة1927 يستهدف مضاعفة إنتاج القطن: «سمَدوا محصولكم بسباخ الفوسفات»

في يوليو سنة 1327 نشرت مجلة اللطائف المصورة إعلانا شيقا للمزارعين، خصوصا مزارعي القطن، وجاء في نص الإعلان: «نداء لحضرات مزارعي القطر المصري، لقد هبطت أثمان القطن وأصبحت أثمان مزروعاتكم لا تفي بالمصاريف فجدير بكم أن تسعوا لإيجاد طريقة تزيد في محصولكم حتى تحصلوا على إيرادات تعوضكم عما فقدتموه».

تسميد الزراعة بالأسمدة التي تحتوي على سلفات البوتاس

ونصحت المجلة في إعلانها المزارعين بتسميد الزراعة بالأسمدة التي تحتوي على سلفات البوتاس وقالت: «ننصح لحضراتكم أن تسمدوا زراعته أقطانكم بالأسبخة الكاملة المحتوية على سلفات البوتاس، والتي تزيد في محصول القطن من قنطار إلى قنطارين في الفدان الواحد».

مزايا سماد سلفات البوتاس

ورصد الإعلان الذي نشرته مجلة اللطائف المصورة مزايا سماد سلفات البوتاس، وقالت إنه يكثر من اللوز ويحسنه، ويعطيكم تيلة من أفخر الأنواع ويزيد معدل الحلج ويبيد أنواع الحرشات كافة فضلا عن إمكانية جمع القطن في المواعيد المبكرة وفى عموم التجارب التي عملت كان الحلاجة 2.6 رطل.

طريقة استخدام سماد سلفات البوتاس

وعن طريقة استخدام السماد قال الإعلان: «نوصيكم بتسميد الفدان من السماد الكامل المركب من الأصناف التالية، 100 كيلو سوبر فوسفات و75 سلات البوتاس و45 نترات السوداء و50 كيلو نترات الجير، حيث يتم خلط هذه الأسمدة ونثرها في الأرض قبل الحرث او نثرها على خطوط الزراعة ورى الارض ريا خفيفا».