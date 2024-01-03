رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

اعرف كيفية تغيير باقة الإنترنت الخاصة بك.. الشركة توضح

كتب:

مارينا رؤوف
04:52 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الإنترنت

الإنترنت

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «وي» عن تطبيق أسعار جديدة لباقات الإنترنت الأرضي بداية من يوم الجمعة المقبل 5 يناير 2024 بحسب المنصة الرسمية للشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت.

ومع تغيير قيمة الباقات، يبحث المواطنون في الوقت الحالي عن أفضل الباقات التي تتناسب مع إمكانياتهم المادية، وطريقة تغيير الباقات لتتناسب معهم.

طرق الاشتراك في باقات الإنترنت المنزلي

وللاشتراك في باقات الإنترنت المنزلي من شركة المصرية للاتصالات «وي»، هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تمكين العميل من تغيير الباقة بما يتناسب مع احتياجه، وفق موقع الشركة.

1- تحميل تطبيق My we والتسجيل في التطبيق برقم التليفون الأرضي.

2- التوجه إلى أقرب فرع لخدمة عملاء شركة «we» وطلب الاشتراك وإمضاء عقد التعاقد في حالة الاشتراك الجديد.

3- الاشتراك أيضا من خلال تطبيق we internet على الهاتف المحمول.

4- الاشتراك أيضا من خلال منافذ فوري أو مصاري أو أمان.

5- إمكانية الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال خدمة العملاء (111 أو19777 أو 01555000111) بعد شحن الرصيد.

طريقة تغيير الباقة 

وإذا كان العميل مشتركا بالفعل في باقة ويرغب في التحويل إلى نظام آخر أو الاشتراك في إحدى باقات الإنترنت الأخرى، يمكنك التحويل إلى إحدى النظم الجديدة عند موعد تجديد الاشتراك، من خلال التطبيق الخاص بالشركة أو من خلال زيارة أقرب فرع للشركة.

اقرأ المزيد:

3 طرق تقلل استهلاك باقة الإنترنت إلى النصف.. احرص على تطبيقها

بعد الباقات الجديدة.. كيف تختار حجم الإنترنت المناسب لاستهلاكك؟

أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد إضافة الضريبة وموعد تطبيق الزيادة

أرخص باقات الإنترنت المنزلي من المصرية للاتصالات.. المواقع التعليمية مجانا

بعد إعلان الباقات الجديدة.. طرق بسيطة لتوفير استهلاك الإنترنت المنزلي
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.