اعرف كيفية تغيير باقة الإنترنت الخاصة بك.. الشركة توضح

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «وي» عن تطبيق أسعار جديدة لباقات الإنترنت الأرضي بداية من يوم الجمعة المقبل 5 يناير 2024 بحسب المنصة الرسمية للشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت.

ومع تغيير قيمة الباقات، يبحث المواطنون في الوقت الحالي عن أفضل الباقات التي تتناسب مع إمكانياتهم المادية، وطريقة تغيير الباقات لتتناسب معهم.

طرق الاشتراك في باقات الإنترنت المنزلي

وللاشتراك في باقات الإنترنت المنزلي من شركة المصرية للاتصالات «وي»، هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تمكين العميل من تغيير الباقة بما يتناسب مع احتياجه، وفق موقع الشركة.

1- تحميل تطبيق My we والتسجيل في التطبيق برقم التليفون الأرضي.

2- التوجه إلى أقرب فرع لخدمة عملاء شركة «we» وطلب الاشتراك وإمضاء عقد التعاقد في حالة الاشتراك الجديد.

3- الاشتراك أيضا من خلال تطبيق we internet على الهاتف المحمول.

4- الاشتراك أيضا من خلال منافذ فوري أو مصاري أو أمان.

5- إمكانية الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال خدمة العملاء (111 أو19777 أو 01555000111) بعد شحن الرصيد.

طريقة تغيير الباقة

وإذا كان العميل مشتركا بالفعل في باقة ويرغب في التحويل إلى نظام آخر أو الاشتراك في إحدى باقات الإنترنت الأخرى، يمكنك التحويل إلى إحدى النظم الجديدة عند موعد تجديد الاشتراك، من خلال التطبيق الخاص بالشركة أو من خلال زيارة أقرب فرع للشركة.